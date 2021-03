Carla revela a Juliette críticas que ouviu sobre a sister no quarto secreto

Carla Diaz voltou cheia de mistério para a casa do BBB21, e neste sábado (13) abriu um pouco do que soube com Juliette sobre as críticas que ouviu contra a sister enquanto estava no paredão falso.

Ela deu a entender que pessoas que eram próximas a Juliette não a veem mais como prioridade: "Pelo amor de Deus não abra para ninguém. Isso é um defesa sua. Você não é mais prioridade. Pelas costas isso foi potencializado. E as prioridades mudaram com a chegada do Fiuk. A forma que foi falado para você não é a mesma forma que eu ouvi"

“Eu tenho minhas percepções, mas tá muito difícil. Vamos por nomes, por exemplo”, pediu Juliette.

Carla quis saber em quem a sister pretende votar para poder revelar de quem se trata. Mas Juliette desconversou e voltou a perguntar mais informações sobre o que falaram dela: “Com a informação eu saberia se a pessoa fez realmente por malícia ou se foi influenciado. Eu sei que as pessoas falaram de mim pelas minhas costas, quem falou eu não tenho certeza”, disse Juliette.

A sister falou que tem dúvidas em relação a Gil, Sarah, Bastião [Caio] e Projota. Carla ficou quieta.

Juliette disse que Gil está com medo e culpa no BBB e quis saber se ele foi influenciado, e Carla negou: “Não é influência porque partiu muita coisa dele.”.

“E a Sarah?”, quis saber Juliette. “Ela vai muito pela cabeça dela porém ela tem o mesmo pensamento que ele”.