BBB21: Thaís se enrola com as palavras e é zoada na web até por Boninho

Thaís já demonstrou não ser boas com as palavras no BBB21, mas acabou virando piada na internet após se enrolar durante o Jogo da Discórdia na note dessa segunda-feira (1º).

A sister não conseguiu falar o motivo de dar a placa de “turista” para Rodolfo e “fraco” para Arthur mesmo após ser instigada por Tiago Leirfet.

Nas redes sociais, uma internauta chegou a questionar Boninho, diretor do reality, sobre o motivo de ter selecionado Thaís para o programa. “Boninho, eu queria muito entender que critério você usou para selecionar a Thaís. O que ela te falou naquela cadeira elétrica para te convencer porque mano do céu, a menina não consegue formular uma frase e acabar. Que agonia!”, disse uma seguidora. “Estou me perguntando”, disse o diretor.

Famosos também comentaram sobre a sister: “Sobre a Thais: quem fez essa seleção?? A menina não sabe articular uma frase !! Entrou porque tava sobrando vaga??”, disse a apresentadora Astrid Fontenelle.

“Curioso que entre tanta gente que se inscreve no programa selecionarem a Thais”, escreveu a atriz Fernanda Paes Leme.

MC Kevinho foi mais empático e comentou: “Tadinha da Thais ela sabe o que quer falar porém não consegue se expressar direito e colocar pra fora”.

