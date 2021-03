BBB21: Caio e Juliette brigam e brother dispara: ‘Você inventa as coisas’

“Você está querendo dizer que eu não iria até o fim?”, reclamou. “Não, Juliette, se eu quisesse dizer isso eu diria com essas palavras. Você inventa as coisas. Me irrita”, disse Caio alterando o tom de voz.

Esse manco fdp só cresce pra cima de mulher, cadê q ele gritou assim com os macho da casa? Covarde do caralho #BBB21 #ProvaDoLider Tadinha da Juliette l Pocah l RESISTIR | Caio e Juliette pic.twitter.com/CuyjClDV5s

Caio e Juliette discutiram após o fim da Prova do Líder que terminou com Sarah e Gilberto vencedores. Tudo começou porque a paraibana estava chorando na área externa dizendo que aguentaria mais horas na disputa, mas foi desmentida por Caio.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.