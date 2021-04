BBB21: Arthur é o 14° eliminado na reta final do reality

Na casa do BBB a noite desta terça-feira (27) foi de eliminação e fim de jogo para Arthur Picolli. O crossfiteiro saiu com 61,34% dos votos ao disputar a preferência do público com Pocah (30,77%) e a influenciadora digital Camilla de Lucas (7,89%).

Ao se despedir dos colegas de confinamento, Arthur agradeceu e entrou “ um moleque” e “ saiu um homem” da casa:

"Eu entrei aqui um moleque e tenho certeza que saio daqui um homem. Vocês colaboraram muito, assim como os outros 14. Sou fã de vocês. A minha vida mudou, a vida da minha família mudou e eu mudei".

Já do lado de fora, o instrutor teve um papo rápido com o apresentador Tiago Leifert e revelou que a primeira pessoa que pretende ver e falar, é a atriz Carla Dias, com quem viveu um affair na casa. Será que ele ainda tem chance?