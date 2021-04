BBB 21: Camilla, Pocah ou Gil: confira quem sai de acordo com as enquetes

O público eliminará na noite desta quinta-feira (29) mais um participante no 16º paredão do Big Brother Brasil 21, e as enquetes já mostram quem deverá sair do programa.

Na enquete do Portal do Holanda, disponível na página inicial do site, 66% dos leitores que votaram preferem eliminar Pocah. Camilla recebeu 26% dos votos e Gil apenas 7%. Participaram da pesquisa 10.834 internautas.

No UOL, o resultado da enquete foi parecido, e ficou assim: Pocah 64,28%, Camilla 27,48% e Gilberto 8,24%.

A enquete do Notícias da TV também apontou para a eliminação de Pocah, com 67% de rejeição na pesquisa, seguido de 28,52% de Camilla e 4,48% de Gil.

Que horas o BBB 21 começa hoje? Nesta quinta-feira, 29, o Big Brother Brasil deve começar a partir das 22h30 no horário de Brasília, às 21h30 em Manaus.

Após a eliminação, o programa terá uma Prova de Imunidade que garante uma vaga na grande final. A grande final do BBB 21 acontece na terça-feira, 4/5.