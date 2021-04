Arthur reclama de Tiago Leifert e faz desabafo: 'já to saturado'

Arthur não gostou de não ter o seu esforço reconhecido por Tiago Leifert. O crossfiteiro criticou o fato do apresentador não ter feito nenhum comentário sobre o tempo que ficou na Prova do Líder, vencida por Viih Tube.

“Fiquei muito chateado quando o Tiago não falou nada, sabe? Fiquei o mesmo tempo que ela (Viih na prova do líder) e ele não falou nada, nem uns parabéns. Pra mim, isso faz a diferença, ainda mais pela forma que foi. No final, eu tranquilizei a Viih. Essa questão dele tanto falar do fair play e não falou nada sobre a minha participação na parada. Foi a prova que mais demorou na edição. Esperei pelo menos uma brincadeirinha ou alguma coisa. Aqui dentro eu já tô saturado. O cara só falou comigo quando fui para os paredões.”, disse Arthur.

ARTHUR demonstra chateação pela frieza do TIAGO depois de ter ficado tanto tempo na prova #bbb21 pic.twitter.com/tDHXsqDna6 — Coach Crossfiteiro (@WillianCulture) April 3, 2021

"Quando você foi líder também", afirmou Pocah, que ouvia o desabafo.

Arthur acredita que a forma como é tratado pelo apresentador do programa pode indicar que ele seja rejeitado pelo público: “Falou, mas foi naquele áudio 'beleza, blá blá blá e show'. Fez o protocolo. Ontem, toda festa do líder ele fala: 'e aí, gostou da festa?' E não falou nada, sabe? Eu sou bitolado igual ao Gil. Já fico achando que sou um merda lá fora. A galera me odeia. Mas eu tô de boa.”.

Pocah tentou consolar o amigo. “Fica de boa. A gente já está passando por cada coisa aqui dentro que só a gente sabe o que é estar aqui. Qualquer coisinha a gente já fica noiado”.

Na noite de ontem, Arthur, que perdeu todos os aliados para o paredão na casa, já havia desabafado que está com medo da rejeição; “Não tenho medo de sair, tenho medo do que tem la fora. Vou alugar um carro e vou sumir. Eu vou pra Conduru”.