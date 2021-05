1ª eliminada, Kerline causa com look de As Branquelas para final do BBB2

Kerline Cardoso, a primeira eliminada do Big Brother Brasil 2021, usou um look no mínimo inusitado para a final do programa, que acontece nesta terça-feira (4).

A cearense apostou no bom humor e se inspirou em um figurino do filme “As Branquelas”. Durante o BBB, ela foi lembrada pela expressão de choro e comparada às irmãs Wilson 'fake' do filme.

"BIG DOS BIGS TÔ PRONTA! Vocês passaram essa edição toda lembrando de mim então veio aí O MEME PRONTO! Look pra causar na final do #BBB21 porque no Ceará é assim: o bom humor é quem vence com 100% dos votos! Agora decidam: Brittany ou Tiffany Wilson?", escreveu ela.