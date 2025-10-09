MP-AM investiga Águas de Manaus por serviço precário e cobrança abusiva







O inquérito civil aberto pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra a concessionária Águas de Manaus, para investigar a cobrança de tarifa de esgoto e a efetividade da fiscalização da Ageman, representa um gesto que, embora tardio, merece ser reconhecido.

A iniciativa é uma correção de rota — uma reação necessária ao esgotamento da paciência coletiva e à degradação de um serviço essencial que se tornou sinônimo de frustração pública.

Mas há algo que precisa ser dito sem rodeios: o despertar do controle institucional, por mais bem-vindo que seja, não apaga os efeitos da omissão anterior.

Durante anos, a conivência implícita entre quem deveria fiscalizar e quem deveria prestar o serviço criou um ambiente de impunidade operacional.

A Ageman, criada para proteger o interesse público, pareceu capturada pela lógica da acomodação, mais preocupada com relatórios e notas oficiais do que com o impacto real sobre a vida do cidadão.

MP abre inquérito contra Águas de Manaus por tarifa de esgoto e exige fiscalização da Ageman