Senado erra e misoginia pode virar crime de racismo





O Senado aprovou um projeto que transforma a misoginia em crime e a equipara ao racismo. Quem for condenado pode pegar de dois a cinco anos de prisão.

É mais um caso em que o Estado, que finge proteger, tenta resolver com cadeia o que deveria ser resolvido com educação e igualdade social.

O projeto, que ainda será votado pela Câmara dos Deputados, se aprovado e sancionado pelo presidente Lula, inverterá o ponteiro da desigualdade, quando o que se busca e a igualdade de oportunidades e direitos.

Sob o discurso de proteger a mulher, propostas como essa acabam violando o princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei.

O Estado se omite onde deveria agir e aparece só para punir. Finge humanidade, mas vive de castigar.