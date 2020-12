Wilson Lima apertou o botão de autodestruição do governo

A judicialização da eleição da Mesa Diretora da Aleam, promovida por um grupo de deputados e incentivada pelo governador Wilson Lima, é um aperto no botão de autodestruição do governo. O botão sempre esteve lá, mas tinha que ser apertado pela imprudência, pela ausência de conhecimento técnico da máquina do Estado e suas relações com outros poderes. Agora pipocam pequenos e grandes incêndios, como a CPI que deve investigar os contratos de gestão do hospital Delphina Aziz, e indícios de corrupção nas relações de fornecedores com agentes públicos.

Ainda que a batalha judicial seja vencida pelo grupo governista, o grande perdedor será o governador Wilson Lima, pela exposição negativa no episódio, pela ofensiva da maioria que deve ratificar em nova eleição a condução de Roberto Cidade para a presidência da Assembléia Legislativa do Amazonas, o que deve resultar mais tarde no inevitável processo de impedimento que o governador tanto teme.

UM "PREDADOR" DE OLHO

Enquanto os incêndios se alastram, há um “predador' a espreita, cujo papel é eliminar a corrupção e enquadrar os que se especializaram em transformar a coisa pública em privada: o Ministério Público Federal, que acaba de criar, a nivel do Estado do Amazonas, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. De olho nas atitudes do governo, o Gaeco Federal, sem relações com os poderes locais e mais independente que seu homônimo estadual, vai cair como uma fera em cima de pequenos e grandes espertalhões.