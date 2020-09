A conexão Wilson Lima-Flávio Bolsonaro

Se o senador Flávio Bolsonaro “armou” a visita a Manaus no final de semana para faltar a uma acareação com o empresário Paulo Marinho, que o acusa de ter obtido informações privilegiadas sobre a "Operação Furna da Onça", que investigou em 2018 a participação de deputados estaduais do Rio de Janeiro em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos", então o cúmplice dele nessa travessura de agora é o governador do Amazonas, Wilson Lima.

A revista Veja informa, através do colunista Ricardo Noblat, que Lima contribuiu para criar o alibi que permitiria ao senador justificar a ausência a compromisso previamente agendado pelo MPF. Pior, é um indicativo da proximidade da família Bolsonaro com um governador acusado pela Polícia Federal de comandar uma organização criminosa, que faturou ou tentou faturar alto com a compra de respiradores no auge da pandemia de Covid 19.

Se a conexão Wilson-Flávio para justificar mais uma peraltice do senador no caso no qual atua como testemunha, de fato existiu, como afirma a revista, então isso também provaria, ao menos em tese, que o governador do Amazonas buscou, após a "Operação Sangria”, que apurou suspeitas de corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, peculato, delitos da lei de licitações e crimes contra o sistema financeiro,. blindar politicamente seu mandato e afastar, com certo êxito, a possibilidade, até então real, de ser deposto do cargo e preso.

O problema do suposto “esquema” denunciado pela revista Veja - é o fato de ser amador. Com consequências previsíveis. Ontem, o Procurador da República, Eduardo Benones, fez uma representação contra o senador na PGR, por crime de desobediência. Mas pode sobrar para o governador do Amazonas, já metido no escândalo dos ventiladores-respiradores.

Tanto Flávio quanto Wilson correm serio risco de terminar no mesmo circo no qual tentaram se promover segunda-feira em Manaus, mas sem a disposição que Flávio demonstrou, desta vez, para cantar aquela musiquinha de mau gosto...