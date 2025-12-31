Você é um viajante do tempo
Por Raimundo de Holanda
31/12/2025 18h47 — em
Bastidores da Política
- O que deve ser festejado hoje não é o novo ano - uma nova caminhada, tão incerta e perigosa. Mas o tempo que conquistamos.
Quem chegou até este 31 de dezembro é um viajante do tempo. E, desde janeiro, foi uma longa e penosa viagem.
Se olharmos para trás não encontraremos muitos amigos, filhos, irmãos, mães, pais, que iniciaram conosco essa jornada.
O que deve ser festejado hoje não é o novo ano - uma nova caminhada, tão incerta e perigosa. Mas o tempo que conquistamos.
Embarcamos agora em 2026 e não sabemos o que pode ocorrer no minuto seguinte. Se chegaremos a outro dezembro, se sobreviveremos as armadilhas da vida, a inveja dos homens, a pressão dos filhos, aos tropeços próprios de uma caminhada que começa no mesmo país sem bússola, sem direção.
ASSUNTOS: 2026. viajantes do tempo.
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.