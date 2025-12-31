Você é um viajante do tempo





Quem chegou até este 31 de dezembro é um viajante do tempo. E, desde janeiro, foi uma longa e penosa viagem.

Se olharmos para trás não encontraremos muitos amigos, filhos, irmãos, mães, pais, que iniciaram conosco essa jornada.

O que deve ser festejado hoje não é o novo ano - uma nova caminhada, tão incerta e perigosa. Mas o tempo que conquistamos.

Embarcamos agora em 2026 e não sabemos o que pode ocorrer no minuto seguinte. Se chegaremos a outro dezembro, se sobreviveremos as armadilhas da vida, a inveja dos homens, a pressão dos filhos, aos tropeços próprios de uma caminhada que começa no mesmo país sem bússola, sem direção.