Vitória da impunidade no caso do assassinato do sargento Lucas?

Pelo menos cinco câmeras 'observavam' o movimento do pistoleiro que transitava com sua moto as 18h20m do dia 1 de setembro pela Avenida Ayrão e chegava as 18h23m levando a morte para dentro da Mirza Café. As 18h24, os disparos contra o sargento Lucas Gonçalves. Depois ele sai tranquilamente, percorre o mesmo trecho e some na sombra da noite que encobria a cidade.

São as imagens que essas câmeras captaram e que a redação do Portal do Holanda mostrou na tarde desta terça-feira, que precisavam ser resgatadas no tempo hábil e não foram. Elas estavam às claras, em prédios comerciais e casas na avenida Ayrão, nas proximidades do Mirza Café… Guardavam segredos da rua, luzes, sombras e talvez revelassem o caminho que o criminoso tomou.

Câmeras podem ajudar a achar pistoleiro que matou sargento em Manaus

A má noticia: os discos rígidos que armazenam imagens geralmente as apagam automaticamente em 20 dias, ou menos, dependendo do seu tamanho. O tempo que a policia tinha para requisitá-las já passou.

O que leva a um questionamento. O local da pericia criminal não se resume mais a uma sala, a um espaço de cinco metros. Em tempo de tecnologia, ele se espalha para além das paredes e dos objetos que o criminoso tocou. Imagens são tão importantes quanto fios de cabelos, pele nas unhas das vítimas, cartuchos detonados pelo chão e o estrago feito em um corpo.

No caso do assassinato do sargento Lucas Gonçalves, supostamente a mando dos donos do supermercado Vitória, a identificação do criminoso poderia estar nos detalhes que atravessaram a porta, pularam em cima de uma moto e deslizaram pela avenida Ayrão, deixando um rastro de memória em câmeras que não podiam guardar, por tanto tempo, segredos que a Polícia preferiu ignorar.

A consequência dessa falha pode ser a impunidade, apesar de identificados e de paixões proibidas que poderiam, em tese, ter provocado o crime. Mas teses… não provas. E teses prosperam na terra da impunidade…