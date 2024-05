Vestibular do Santa Teresa, em Manaus, ainda sob risco de suspensão

A nota da faculdade Santa Teresa sobre a legalidade do seu vestibular do curso de medicina é ambígua. Primeiro, porque não há, como afirma, decisão do Supremo Tribunal Federal que valida o certame, mas uma medida precária do Ministro André Mendonça, cujo mérito não foi a julgamento do Pleno do Tribunal. Em outras palavras, nada consolidado e o risco de ser rejeitado é grande.

O que o ministro de fato decidiu foi negar a pretensão da União de derrubar a liminar concedida à Santa Teresa pela juíza da 1a Vara Federal Cível do Amazonas, Jaiza Maria Fraxe, autorizando 200 vagas e a realização do concurso.

O processo na Justiça Federal do Amazonas estava concluso para julgamento na data de hoje(14), mas mesmo que confirmada pela magistrada, a Advocacia Geral da União já ingressou com novo recurso no Supremo, solicitando a suspensão por 120 dias de todas as decisões judiciais que estão permitindo a realização do vestibular de medicina, sem que o MEC tenha concluído a análise do procedimento de abertura do curso. Isso se aplica a decisão da Justiça federal do Amazonas, que atendeu pleito da faculdade.

Consta na nota do Santa Teresa, que na verdade se chama Centro de Estudos Jurídicos do Amazonas, que o curso passou por avaliação do Ministério da Educação e obteve nota máxima e de excelência, mas curiosamente a faculdade não consta na relação de instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério para aplicar o curso de medicina.