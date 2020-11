Superfaturamento na saúde durante gestão de David investigada pelo TCU

O Tribunal de Contas da União resolveu que cabe a Corte analisar o processo no qual a administração do ex- governador interino e candidato David Almeida é acusada de superfaturar cirurgias eletivas em contrato firmado com o IMED-Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento. O Tribunal solicitou esta semana da secretaria Geral de Controle Externo do TCE-Am, cópia da denúncia formulada pelo Ministério Público de Contas e do Acórdão proferido pela Corte.

O documento, abaixo desfaz o argumento do candidato de que, durante o seu breve governo como interino, não houve denúncia ou processo envolvendo superfaturamento.