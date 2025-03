O direito de gostar ou não do prefeito, mas o dever de amar Manaus

Vivemos tempos de escolha. Tem sido impossível não pender para um dos lados do espectro político. Ou se é a favor ou contra. Não há meio termo. O dissenso é a regra, ou falta de regras. Nem mesmo tragédias como as provocadas pelas chuvas em Manaus são capazes de unir a classe política. Era o momento de recolher as armas, mas um lado joga pedras e enterra a inocência de quem acha que o socorro vai chegar rápido.

A campanha por uma Manaus solidária - tão necessária - foi contaminada por difamações. As notícias falsas, as deepfakes atrapalham. São, na prática, "curtição", no sentido mais bizarro, inserida no meio do sofrimento de milhares de pessoas que esperavam ao menos respeito da classe política. Esperavam solidariedade, mas eles, os políticos, produzem vídeos que fazem rir.

Rir das tragédias que poderiam ser evitadas se esse tempo para o deboche fosse dedicado àqueles que mais precisam de apoio em momentos críticos.

Quando não atrasam o socorro, contaminam o ambiente e expõem o ódio de um grupo divorciado da cidade e que aposta na desestabilização do governo municipal. A instalação do caos os favorece.

Ao montarem vídeos colocando o prefeito David Almeida dançando ou falando de festividades (claramente fora de contexto) em momento tão dramático, não demonstram apenas ódio pelo chefe do executivo, mas desprezo pelas vítimas das tragédias e indiferença com Manaus.