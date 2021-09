Sobre a pesquisa que deu musculatura ao governador Wilson Lima para disputar reeleição em 2022

Com a massa muscular hipertrofiada pelos escândalos dos respiradores comprados em uma loja de vinhos e prestes a se tornar réu em denúncia-crime que será julgada no dia 20 pelo Superior Tribunal de Justiça, o governador do Amazonas, Wilson Lima, ganhou uma relativa musculatura na pesquisa divulgada esta semana pelo Instituto Big Data, que encontrou 15% de 1.500 Eleitores pesquisados que disseram que votariam nele em 2022.

Longe de questionar a credibilidade do instituto, mas os números divulgados indicam alguma falha, como o uso, não intencional, de um Equi-boost (esteroide utilizada em cavalos). Nas pesquisas esses esteroides são planilhas sobrepostas e que nem sempre representam a opinião do eleitor, mas mexem com o imaginário coletivo.

Se não foi um erro grave de avaliação - e isso pode ser confirmado ou não por outras pesquisas - foi uma ingênua tentativa de pintar um quadro estiloso da performance politica de um governante decadente, sem credibilidade, que traiu suas promessas de campanha em 2018 e se distanciou da sociedade.

As pesquisas eleitorais são importantes, mas vale avaliar a quem servem, quem as contrata e como são divulgadas. Exatamente porque influenciam o eleitorado, é preciso que sua divulgação passe antes pelo rio da Justiça Eleitoral, indecentemente da época ou momento em que são tornadas públicas.