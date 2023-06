Sobre a greve dos professores e o 'lado' da Justiça

“A justiça não está do nosso lado”, disse a presidente do Sinteam - Sindicato dos Professores do Amazonas - Ana Cristina Rodrigues, ao confirmar a presença do sindicato na audiência de conciliação marcada para a próxima segunda-feira no Tribunal de Justiça do Amazonas. Juiz não tem lado. Ou não deveria ter. Mas o fato de Ana Cristina insinuar que a justiça tem sido parcial na mediação da disputa com o governo por melhorias salariais é gravíssimo. Sintoma do estado de intolerância que dissemina suspeita e ódio, desqualifica instituições e faz mal ao Estado e ao País.

Pior, o Sinteam submeteu aos associados em greve nesta sexta-feira uma proposta atribuída ao governo, que não foi feita: reajuste de 15,19%.

Ou a ideia é constranger os negociadores do Estado e o próprio Judiciário durante a audiência de conciliação ou seu objetivo é mesmo prolongar o estado de greve que tem gerado insatisfações: dos pais, irritados com os filhos em casa e sem merenda; dos alunos, que serão forçados a cumprir um calendário estendido do ano letivo, e de professores, que começam a furar a greve diante da ameaça do governo de utilizar o quadro reserva para manter as escolas funcionando.

O fato é que o Sinteam não parece disposto a conciliar. Seu objetivo é polemizar.

O que os ‘donos’ do sindicato não percebem é que os próprios professores cansaram e estão abandonando o movimento. Que a sociedade também cansou. Se tem sido tolerante até agora é porque entende que professores devem ganhar o mínimo suficiente para viver com dignidade.

Mas há limites para tudo e o sindicato ultrapassou todos os limites, especialmente ao “vender” para os associados e pretender levar à audiência de conciliação uma proposta de reajuste salarial que o governo do Estado não fez.

