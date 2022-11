Sobre a eleição para presidente da CMM e a sucessão de David Almeida

É legítimo que vereadores formem grupos e avalizem um nome para presidir a Câmara Municipal de Manaus. O desmanche na base do prefeito David Almeida, com a inesperada renúncia do seu líder na Casa, Marcelo Serafim, indica uma gama de interesses em jogo, inclusive o processo sucessório, que ocorrerá em 2 anos, quando David tentará a reeleição. Surpreende ainda o aparente desinteresse do prefeito pela eleição da nova Mesa Diretora e os riscos que os atores envolvidos representam.

Mais ainda: não há sinais de que o prefeito tenha interesse em identificar as forças estranhas que estariam por trás desse movimento, empoderando um nome do baixo clero da Casa, que do dia para noite tornou-se unanimidade na opinião de ao menos 19 vereadores.

Evidentemente que não cabe ao prefeito controlar a Câmara, mas manter com os vereadores uma relação republicana.

Mas uma Câmara hostil - da forma como está sendo projetada a futura Mesa Diretora - não impede apenas a construção de uma relação civilizada, tendo como base o respeito mútuo. Tem poder para paralisar o governo e minar interesses da sociedade de receber serviços públicos essenciais.

A Câmara é o poder que avaliza o orçamento, discute políticas públicas, faz emenda, propõe leis e é fundamental que atue sem o aparelhamento de grupos de interesse. Mas os sinais emitidos até aqui pelos vereadores são estranhos…