Sobre a ameaça de massacre em Escola de Manaus e a culpa dos pais

Foi um susto. E um trauma, daqueles que fazem muitos pais refletirem se a escola deixou de ser um local seguro para o aprendizado dos filhos. A ameaça de atentado contra estudantes e professores do Grupo Escolar professor Sérgio Augusto, em Manaus, pode ter sido um trote, mas chegou às redes sociais através de um grupo de alunos.

A questão é bem mais séria do que discutir a segurança nas escolas, porque o problema vem de casa.

O tempo que as crianças gastam acessando games violentos, cada vez mais longe da atenção dos pais. A mudança de comportamento dos filhos e a agressividade que eles, os pais, não notam, seja por descuido ou porque acham bonito uma criança reconstituir no computador a explosão de um edifício ou a matança em uma escola americana, com o game Active Shoote, que embora removido depois de muitas críticas, foi pirateado e ainda é muito utilizado por grupos de jovens aficcionados em jogos violentos.

O susto dos pais com a ameaça de massacre é perfeitamente compreensível. Mas a escola, para ser blindada contra a violência, não depende de polícia - menos ainda dos professores, cujo papel precisa ser entendido. Eles trabalham na formação do aluno, mas quem educa são os pais.

A formação moral, a convivência pacífica, o respeito a diversidade vem de casa.

Se os pais viram as costas para os filhos ou acham bonito o que eles fazem no escurinho do quarto, então precisam se acostumar com esse tipo de susto, que pode vir do filho do vizinho, do melhor amigo, ou de dentro da nossa própria casa, daqueles que achamos que damos o melhor de nós.Pais….

