Saiba porque é importante votar nos candidatos a vereador

Dos 1,3 mil candidatos a vereador em Manaus na eleição deste domingo, pouco mais de 60 apareceram no horário eleitoral. A formação do Poder Legislativo (sua estrutura e seu capital politico), perde em protagonismo para as disputas no Executivo. O que a cidade perde com essa falta de visibilidade dos candidatos a vereador é capital intelectual e humano, essencial para a formação de massa crítica.

Jovens são atirados na disputa não para fortalecer o debate e fomentar ideias, mas para fazer número frente a uma legislação eleitoral confusa, que privilegia, com espaço e visibilidade, postulantes a cargos no Executivo.

A cada eleição municipal, mais eleitores deixam de votar em candidatos a vereador. A causa é o desconhecimento, a falta de percepção de que o. vereador o representa de fato, é o elo com a administração da cidade, ator ou coadjuvante de políticas públicsa que podem beneficiar a comunidade como um todo. Votar no prefeito é importante, mas votar no vereador é buscar influir no comportamento do Executivo.

A sofrível e contínua formação do Legislativo, com vereadores submissos, com formação intelectual precária, é resultado de desinformação do eleitor sobre o papel que eles podem representar na sociedade.