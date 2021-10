Relatório da CPI da Covid desagrada e envergonha amazonenses

O relatório da CPI da Covid fez apenas 107 citações esparsas nas suas 1778 páginas lidas em plenário ao problema de Manaus. Um de seus fundamentos era, entre outros, investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia na cidade. Predominou interesses eleitoreiros, pessoais, de amizade em um relatório confuso, que se satisfez antibolsonaristas, irritou especialmente os amazonenses, alvos de uma pandemia que causou mais de 14 mil mortes. Ficaram de fora empresários do setor de saúde no Estado, que lucraram com a Covid, venderam ilusões e, tomados pela cobiça e pela busca do lucro, ousaram ir além das fronteiras do país.

Da cápsula Vanessa, que com ventilação não invasiva seria "o melhor tratamento para a covid 19, “porque evita a UTI, evita o respirador”, segundo revelou na época o principal grupo local interessado nas cápsulas.

A CPI nem investigou, nem analisou opiniões divergentes de especialistas para os quais "a cápsula Vanessa poderia levar os médicos a atrasar a intubação dos pacientes em estado critico”. Mas ninguém ligou. A CPI não ligou. Os três senadores do Amazonas estavam desinformados ou foram, no mínimo, omissos.

Mais: apenas em três linhas do relatório de 1778 páginas é citada a pesquisa criminosa, segundo a Unesco, com a droga proxalutamida. Uma vergonha, senadores…

O senador Eduardo Braga foi o menos acanhado. Disse que “não há nenhuma dúvida de que houve uma série de crimes e de criminosos que precisam ser punidos; que o Amazonas foi transformado em um verdadeiro campo de testes com experimentos com remédios ineficazes". Mas omitiu o nome do plano de saúde que fez essa experiência, inclusive a exportando para o Paraguai sem o conhecimento do governo brasileiro.

A prova do delito está em vídeo na Internet. Não viu quem não quis, ignorou quem tem o rabo preso.

Mais uma vez o nome do grupo empresarial foi omitido. Nenhuma indicação de punição. No Amazonas, a amizade conta, os interesses contam, omissões que que promovem injustiça, revolta e impunidade.

Omar Aziz mirou Bolsonaro e as empresas com alguma ligação com o presidente. Fechou os olhos para experiências tão escandalosas quanto ao kit covid ou o retardamento na compra de vacinas. Eduardo Braga mirou Wilson Lima. Tudo politica.

Sairam ilesos os que utilizaram a Covid como meio de obter lucro e patrocinaram ou participaram de pesquisas que resultaram em mortes no Amazonas.

Isso vai doer na alma dos senadores porque é a dor que milhares de amazonenses estão sentindo agora. E pagarão um preço: 2022 vem ai .…

