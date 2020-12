Quem ganhou com a eleição de Cidade para comandar Aleam foi o governo

Não foi exatamente uma derrota do governo a eleição para a presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas na última quinta-feira. Foi uma derrota do candidato preferido do governador Wilson Lima, o deputado Belarmino Lins. A vitória de Roberto Cidade foi só um “acidente” de percurso dentro do próprio grupo governista. Nada que não possa ser recomposto nessa rede de interesses na qual o governador, por inexperiência, erra frequentemente, mas ainda dá as cartas.

Que a bancada governista cindiu, é verdade, mas teria sido tudo estudado e colocado em prática pelo próprio governador para desarmar a oposição ? Então não contou para a Joana Darc, que agora poderá ser levada para a fogueira.

A eleição de Cidade tem impacto inverso daquele que vem sendo divulgado. No curto prazo - dependendo da ação direta do governador - pode reduzir o poder da oposição ao governo e estabelecer um período inédito de trégua com o Legislativo.

Isso é possível pela rede política de arranjos que facilita entendimentos e contempla interesses de lado a lado. E também pela perspectiva de que o governador, embora no corner e levando upper e ganchos duríssimos, poderá sobreviver a vários rounds, que em politica, ao contrário do boxe, não duram cinco minutos, mas anos…