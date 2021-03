Quanto vale a vida de um amazonense para o governador Wilson Lima?

O governo do Amazonas resolveu escancarar a abertura do comércio , escolas e de atividades não essenciais. Está evidenciado que as medidas de restrição a circulação de pessoas, aliadas a vacina, são responsáveis pela queda de mortes por Covid em Manaus e nos demais municípios do Amazonas. Mas é preciso alertar que o número de infectados só tem crescido. Se diminuiu a pressão sobre a rede hospitalar, o risco de um novo desequilíbrio, com o crescimento de casos graves é iminente. Mas o governador Wilson Lima, sem ouvir infectologistas, toma uma decisão de caráter politico.

O atual decreto não flexibiliza nada. Abre uma Caixa de Pandora com todas as consequência daí derivadas: muito provavelmente mais contágio, mais pacientes internados em estado grave, com impacto na oferta de leitos e mortes.

O isolamento social, como meio de combate a pandemia, com restrições ao funcionamento de atividades não essenciais, não é simpático. Mas decisões políticas para reduzir impopularidade que deriva de outros atos nada republicanos são lesivas ao interesse público.

Para o governador Wilson Lima, o bônus da improvável permanência do estado de estabilidade da pandemia devido as circunstâncias ligadas às medidas enumeradas acima. E o ônus por uma inevitável terceira onda da Covid 19, com mortes de amazonenses, cujas vidas, ao que parece, não vale muito para o governador.