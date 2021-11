'Tio tem muito dinheiro, pode comprar juiz e promotor', diz funcionário do supermercado Vitória a pistoleiro

Como num filme policial, onde os criminosos tentam limpar as pistas que deixaram, Reginaldo, um funcionário do Supermercado Vitória que intermediou a contratação do homem que executaria o sargento Lucas Gançalves no dia 1 de setembro, voltou a procurar Sllas Ferreira, 24 horas depois do crime, com uma advertência: "A coisa vai feder, mas segura a onda. "O tio '- uma referência a Joabson - tem bons advogados. O tio tem muito dinheiro, suficiente para comprar juiz e promotor. Então não te preocupas”.

O casal Joabson Gomes e Jordana Azevedo Freire deverão ter mais um pedido de prisão decretado nas próximas horas. É que não há mais dúvidas de que planejaram e colocaram em prática o plano para matar o sargento Lucas Gonçalves, crime ocorrido em 1 de setembro. No depoimento que prestou à policia em 22 novembro, o pistoleiro Silas Ferreira da Silva contou que foi procurado por um funcionário do Supermercado Vitória, de nome Reginaldo, que primeiro lhe ofereceu R$ 10 mil pelo serviço, depois elevou o valor para R$ 25 mil. Diante da relutância de Silas, ofereceu R$ 65 mil.

Silas contou que não tinha como rejeitar a oferta. Reginaldo lhe entregou um celular, com a orientação de mudar e destruir o chip a cada dois dias, uma moto, uma arma calibre 380, bonés e até sapatos, uniforme para um crime premeditado, que escondia ciúmes, traição e um desejo incontrolável de matar. Silas seria apenas instrumento da obsessão de um homem que fora traído e queria vingança a qualquer custo.

Reginaldo apresentou ao criminoso a foto do que ele chamou de “presunto”

‘Foi o tio que falou para vir aqui contigo e te entregar o material para fazer o serviço”. Tio, segundo Silas, era como Reginaldo se referia ao Joabson, dono do supermercado Vitória.

Silas contou que após o crime foi para casa e horas depois Reginaldo apareceu com um carro baú para recolher roupas, armas e moto. Estava de posse de R$ 60 mil, o que o levou a dizer que o serviço fora contratado por R$ 65. Foi então que Reginaldo ligou para Joabson, que teria autorizado o pagamento conforme combinado.

A coluna procurou os advogados de Silas que afirmaram desconhecer o depoimento. "Se existe, é ilegal e será contestado na justiça. O depoimento não poderia ser feito sem a presença de seus defensores."

Disseram estranhar que ainda nesta quinta-feira Silas tenha passado mal e foi necessário levá-lo a um Serviço de Pronto Atendimento. Reclamaram da barreira imposta pelos policiais para terem acesso ao cliente e pretendem levar esse fato ao juiz.

É um direito deles, mas se há excessos há também indícios aparentemente irrefutáveis do envolvimento de Joabson e Jordana no crime. A prisão de Reginaldo, que intermediou o assassinato, pode ser o ponto de desfecho desse triste episódio.