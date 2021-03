PGR, STJ, Cigás, Ary Moutinho e a defesa da liberdade de expressão

A manifestação de pensamento, por mais agressiva que pareça, é um direito fundamental que precisa ser preservado. Há excessos e excessos. Casos em que os limites dessa liberdade são ultrapassados e invadem a intimidade de terceiros. E casos nos quais o protesto representa a indignação de toda a sociedade.

Quando a suposta ofensa é uma expressão de repúdio a ações danosas contra o interesse público, o que pode ser visto como injúria, difamação ou ultraje, na verdade é uma ação republicana que abre caminhos para os órgãos de controle exercerem seu papel - que é o de investigar, fiscalizar e mover ações penais contra agentes do Estado.

E neste ponto que se enquadra a fala do conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, Ari Moutinho Júnior, que durante uma audiência pública virtual da Assembleia Legislativa do Amazonas, em 6 de junho do ano passado, atacou a empresa Cigás e chamou o governador Wilson Lima de "ladrão" e "chefe de quadrilha".

O caso foi parar no Superior Tribunal de Justiça , depois de representação feita pela empresa contra o conselheiro.

Em parecer da Procuradoria Geral da República, a subprocuradora Lindôra Maria Araújo afirma que "as diversas passagens da fala” (de Mourinho) "contemplaram o uso do direito de liberdade em aberta manifestação de pensamento que não traduziram, por si, agressão a bem jurídico que merecesse tutela penal'.

Resguardou, assim, a Ary Moutinho, na condição de servidor, o direito de expor seu desabafo, ao mínimo, contra a "má gestão” de uma empresa da qual o Estado do Amazonas detém a maioria das ações, mas não os benefícios gerados.

No entender da subprocuradora, referendado pela maioria dos ministros da Corte Especial do STJ, a fala de Ary naquela audiência não se enquadra em qualquer tipo penal.

Ficou o exemplo em um momento no qual há múltiplas investidas sobre o direito à liberdade de opinião por parte da justiça brasileira.

Afinal, a liberdade de expressão, mesmo quando considerada abusiva, impõe ao julgador o caminho de que deve convergir sempre em favor do acusado, quando expostas, de forma tácita, provas ou suspeitas de condutas erráticas do Poder Público e de empresas com participação estatal