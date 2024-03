A pesquisa Pontual e a disputa pela Prefeitura de Manaus

A pesquisa Pontual, divulgada esta semana, impõe uma leitura diferente da apresentada pela mídia. Ela aponta para cenário ainda em formação e que, consolidado, deve tornar competitivos dois pré-candidatos que dividem o terceiro e quarto lugares - Alberto Neto ( PL), e Roberto Cidade (União Brasil). Alberto aparece na terceira posição com 8,7% sem que seu nome tenha sido evocado para a disputa eleitoral deste ano. Indefinições no PL, propositais ou não, são elementos chave para que, no momento oportuno, ganhe visibilidade e velocidade na corrida pela Prefeitura de Manaus.

Parece evidente que o quadro apresentado pela pesquisa é ainda um retrato preto e branco da preferência do eleitorado de Manaus, claramente progressista, e deve mudar, puxando para baixo o pré-candidato que aparece em primeiro lugar. Provavelmente não se ouvirá falar dele no início de agosto, prazo final para as convenções partidárias, engolido pela vaidade, pelo pedantismo, pelas ambições de poder.

Já o prefeito David Almeida tem pros e contras. Como prefeito e candidato a reeleição é o alvo natural das críticas dos demais pré-candidatos, mas tem méritos e controla uma máquina poderosa. É normal que caia três pontos em uma pesquisa e suba outros três na seguinte. Está sob o crivo diário de eleitores em uma cidade complexa e difícil de administrar.

Mas a leitura dos números apresentados pela Pontual é francamente favorável a David.

A situação de Cidade, que aparece com 7.1% é bem complexa. O deputado, que acaba de ser indicado para presidir o diretório municipal do União Brasil, depende da indicação direta de caciques baseados em Brasília. O sinal não é bom…