Pesquisa DMP abala otimismo de David

A pesquisa DMP, divulgada nesta quinta-feira, provocou estragos no centro nervoso da campanha de David Almeida. O impacto dos números - 39% para Amazonino e 41% para David - foi devastador. Silenciou o coro do “já ganhou" e quebrou o salto alto do candidato do Avante. Compreensível o banho de água fria provocado pela pesquisa divulgada pela Rede Tiradentes, mas a lição não é nova: vale tanto para eleições quanto para jogo de futebol. A dinâmica é a mesma, mas a partida só é encerrada aos 45 minutos do segundo tempo.

Amazonino caia, David subia, posições que começam aparentemente a mudar. Mas como e por que?

Há várias explicações. A primeira delas o fato de o candidato do Avante ter subestimado o senso crítico dos eleitores, que não entenderam sua aliança com Ricardo Nicolau( PSD), que o acusou no primeiro turno de superfaturar cirurgias eletivas quando era governador interino.

Segundo, David não desfez, de forma contundente, rumores de que tem o apoio do governador Wilson Lima.

Terceiro, subestimou o capital politico do adversário, o que parece ter sido, até aqui, o seu maior erro.

O fato é que a pesquisa da Rede Tiradentes acendeu o sinal amarelo na companha do candidato. Descer do salto alto pode ser a melhor atitude.