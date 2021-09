O trabalho de inteligência da polícia que levou à prisão donos do Supermercado Vitória

A Policia, para ser eficiente, precisa de uma ação coordenada com a inteligência e seus resultados logo aparecem. Foi o caso da investigação que esclareceu um requintado plano de assassinato envolvendo um empresário, a mulher que o traia e desviava dinheiro da empresa para manter o amante e vítima fatal. Outros 800 crimes ocorridos somente no primeiro semestre deste ano precisam desse mesmo empenho, dessa mesma inteligência, desse esforço de resultados. De qualquer forma, aqui e ali, a Polícia do Amazonas dá um passo gigantesco, que deve ser aplaudido e reconhecido pela sociedade.

A Polícia Civil do Amazonas mostrou eficiência na investigação que levou à prisão os proprietários do Supermercado Vitória, acusados de planejar e mandar executar o sargento do Exército Lucas Ramon Silva Guimarães.

Não só apontou os suspeitos, como uniu as várias pontas de um relacionamento amoroso entre a esposa do empresário e o sargento, o que motivou o crime. E foi além, montou o quebra-cabeças que faltava para envolver a mulher na ação destinada a eliminar o militar: ela desviava dinheiro do supermercado para manter o relacionamento amoroso, mas uniu-se ao marido no plano de matar o amante.

As razões pelas quais ela teria participado do crime são muitas e foram pouco esclarecidas: medo de perder os filhos, ameaças do marido, ressentimentos com o amante. Questões que muito provavelmente serão esclarecidas lá na frente.

O que importa é que a Policia, para ser eficiente, precisa de uma ação coordenada com a inteligência e seus resultados logo aparecem. Foi o caso dessa investigação.

Outros 800 assassinatos ocorridos somente no primeiro semestre deste ano precisam desse mesmo empenho, dessa mesma inteligência, desse esforço de resultados que contribuem decisivamente para melhorar a imagem de uma instituição sempre criticada, mas carente de estrutura adequada, de pessoal e treinamento.

De qualquer forma, aqui e ali, dá um passo gigantesco que deve ser aplaudido e reconhecido.

Falta prender o pistoleiro, contratado para executar o sargento, mas essa é uma outra fase da investigação. O que foi provado é que quando a policia trabalha com inteligência consegue resultados.

