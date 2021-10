O que a CPI da Covid não viu ou não quis ver

A Prevent Senior sai da CPI da Covid como a ovelha negra das operadoras de saúde. Mas não delinquiu sozinha durante a pandemia de Coronavírus. Outras “redes” exibiram publicamente seus malfeitos, especialmente no Norte e no Nordeste, com experiências malsucedidas e que resultaram em mortes. Mas a CPI concentrou todo o seu poder de fogo na Prevent. Por que ? Mistério…

É possível que os senadores não tivessem sido informados. É possível ainda que as evidências dos erros que levaram centena de pessoas à morte fossem maiores na Prevent. É possível que…

Mas se o comportamento da CPI, que é politica, tem uma explicação, o que dizer do silêncio da grande mídia em relação ao comportamento pouco ético ou nada ético das outras operadoras ? Mistério...

Não dá para ignorar que a CPI da Covid revelou fatos escabrosos - esquema para compra de vacinas superfaturadas, uso de hidroxicloroquina como politica de saúde, tentativa criminosa de contaminar toda a população para testar a chamada imunidade de rebanho - o que levou 600 mil brasileiros à morte.

Tem contribuído muito com o País, mas peca ao não buscar penalizar outros grupos que atuam na área de saúde e que fizeram experiências escabrosas, talvez em maior grau de permissividade do que a simples adoção do Kit Covid.

Poderia ter ido mais além, não apenas com as empresas que tem hospitais e que, de forma errada ou não, fizeram experiências, talvez de boa fé, prometendo uma cura que não podiam oferecer e que sabidamente causaram mortes. Mas também Planos de Saúde de grandes bancos, que durante a pandemia, m, ou por falta de vagas em hospitais privados, ou porque não pagavam o custo do que seria gasto, deixaram muitos de seus clientes sem assistência.

Toda essa gente acabou no SUS, contribuindo para o colapso do sistema publico de saúde.

Parece ter chegado a hora de exigir que qualquer plano privado tenha, obrigatoriamente, seu próprio pronto-socorro e hospitais em estados onde detém carteira para clientes.

A história de que esses planos mantem uma rede clinicas, laboratórios e hospitais se revelou, durante a pandemia, uma farsa. Cabe à CPI apontar caminhos também para esse problema… Ou vai se esquivar, em razão de interesses eleitoreiros ?