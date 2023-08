O futuro de Manaus começa a ser rabiscado

Pesquisa eleitoral é coisa séria e sobre os institutos não deve pairar nenhuma dúvida quanto a seriedade com que avaliam a preferência do eleitorado. Mas o excesso de pesquisas a um ano e meio do pleito municipal, com dois possíveis candidatos aparecendo em condições de disputar o segundo turno influencia os eleitores e ajuda a fomentar um processo de polarização antecipado.

Mesmo considerando que o eleitor nunca diz o que pensa, os nomes apontados ganham espaço na mídia e chegam a quem não opinou - a maioria absoluta dos eleitores - que também passam a citá-los como prováveis escolhas.

As pesquisas são, sim, um meio de propaganda. Por isso é preciso deixar claro quem paga por elas e como paga. Obviamente não são bancadas pelos institutos, devido ao alto custo que representa o deslocamento de pessoal pelos municípios do Amazonas, uma logística cara, além da capacidade financeira das empresas habilitadas a avaliar as intenções de eleitores, muitas vezes em locais isolados e distantes.

Outro risco da polarização antecipada é isolar pré-candidatos com algum potencial politico e experiência administrativa, abrindo caminhos para sonhos de meninos. Manaus não merece…