O dia que a violência nos impede de voltar para casa

A casa não é apenas um lugar onde a gente mora. É o local para onde a gente sempre volta. Ela funciona como uma fortaleza onde está a família que construímos. Por isso é o melhor lugar do mundo, onde nos sentimos acolhidos. É onde residem também nossos sonhos. A casa ao lado pode ser bonita, mas a nossa sempre tem algo especial - a fresta na parede de madeira por onde entra o sol das manhãs. Ou por onde penetra o vento e a chuva, molhando nossos lençóis. Morar numa casa, mesmo numa choupana à beira do igarapé, é se sentir acolhido. Muita gente mora assim…

Mas se a casa guarda sonhos, lá fora residem os pesadelos, os fantasmas que acompanham nossos passos ao longo do caminho do trabalho, e a sensação de que, em algum momento, seremos engolidos pela violência e não retornaremos a ver nossos filhos. Um acidente, uma bala perdida, um assalto…

Foi assim com o segurança Elias Pinheiro Ladislau, assassinado no local de trabalho por dois assaltantes. Foi assim também com o vigilante Ronildo da Silva Ferreira, executado em um posto de combustível.

Tem sido assim com dezenas de trabalhadores que saem de casa e não retornam mais. E a tragédia, que se repete, deixa para trás um exército de meninos e meninas órfãos, mães que choram, viúvas que terão que fazer um duplo papel - de pai e mãe para educarem e formarem seus filhos.

A casa desses dois homens, que antes respirava sonhos, esperança, hoje vive uma angústia sem fim. E eles estão citados neste espaço como exemplos, porque a violência está transformando as ruas da cidade num grande abatedouro. As pessoas estão tão envenenadas que nem sabem porque matam, enquanto outras, surpresos antes do ultimo tiro, não sabem por que foram marcadas para morrer.

