Não apontem o dedo para Jordana

Não desejava abordar esse assunto delicado demais para os leitores, mas me vejo compelido a fazê-lo. Não para me postar ao lado dos que apontam o dedo para o sargento que tinha caso com a mulher de um empresário e acabou assassinado, nem do empresário que, supostamente, encomendou sua morte, ou da mulher bêbada de paixão, incapaz de encontrar o freio na sua acelerada carreira para o desastre. Mas vou falar porque tudo diz respeito a você, leitor e a todos nós…

Uma paixão sem limites, um assassinato e um casal cúmplice de um crime. Parece o enredo de um filme, mas o que a polícia revelou hoje em relação a morte de um sargento do Exército que mantinha caso com uma empresária, também expõe a fragilidade de cada um de nós, os conflitos, as tentações, a vingança, o desejo e o ódio.

São sentimentos tão presentes e tão palpáveis que somos capazes de nos ver numa cena tão bárbara que, inexplicavelmente, gera em alguns tanta perplexidade.

Nossa capacidade de ir a extremos é real.

Lutar contra o mal exige uma força maior, um freio que não pode falhar. E que falhou para Jordana, que falhou para Joabson…O resultado é essa tragédia familiar que atinge dois lados - o da vítima, que deixou filhos, e dos supostos criminosos, que também têm filhos pequenos.

Esse mundo, onde sexo e dinheiro guiam homens e mulheres, também indica o norte inclusive para o que é decidido além da cama. É o mundo do presente com suas armadilhas e imprevisões das quais não estamos imunes.

Somos parte dele, com nossas fraquezas, nossos desejos. É um mundo de ombros largos para as mulheres e de belas coxas para os homens. E todos, de alguma forma, só “pensam naquilo”. E aquilo, quem “qui-lo” para parafrasear Jânio Quadros, ou Temer, acaba muito mal. É preciso um freio , mas poucos o têm..