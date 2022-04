A mentira invadiu escola da PM e deixou pais de alunos em pânico

Duas Notas disseminadas em grupos de WhatsApp, deixaram pais aflitos e alunos de unidades escolares mantidas pela Polícia Militar no campus Nilton Lins em pânico. A primeira, continha uma ameaça de invasão pela organização Criminosa CV. A Outra, atribuída à direção da escola, que orientava os pais a buscarem seus filhos com urgência. Não houve a invasão - nem parece ter sido premeditada - e era também falso o “apelo" da escola aos pais de alunos.

Mas ficou claro um tipo de terrorismo sem controle - do qual se valem tanto grupos criminosos - sejam eles quais forem - quanto pessoas “do bem”, focadas "apenas em assustar". Neste caso específico, onde surfam alguns jovens, essa falta de noção do estrago que provocam é assustadora.

Veja também: Suposta ameaça do CV causa pânico em pais de alunos do CMPM em Manaus

Mas e se as “notas" que paralisaram as aulas por uma tarde nas escolas da PM, localizadas no Campus Nilton Lins, tiverem sido apenas um exercício da capacidade de provocar o terror, o que fazer em um 'atentado' mais amplo? Quando a mentira exposta no WhatsApp e compartilhada por milhares de pessoas reduzir a verdade àquilo que não se acredita mesmo repetido mil vezes ?

Desse episódio lamentável ficou muitas evidências:

1 - Qualquer um pode se tornar um terrorista ( e ser tratado como tal) usando o WhatsApp para disseminar uma grande mentira;

2 - Que o aplicativo serve sim e muito bem às organizações criminosas em Manaus, que são temidas porque existem, têm território e o Estado sabe disso;

3 - Que, sim, pode ter sido um ensaio para grandes atentados à verdade e formas de provocar pânico na população durante a campanha eleitoral deste ano.

4 - Que muito pouco ou nada pode ser feito para evitar esses atentados.

Entramos numa fase difícil. Muitos estão levando para as redes sociais e aplicativos de celular as pequenas mentiras ditas em casa, para assustar irmãos, filhos ou ludibriar a esposa. Só que agora trazendo com elas raiva, ódio, destruição e morte.