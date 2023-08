As meias - verdades sobre agressão a uma babá em condomínio na Ponta Negra

A agressão de um casal contra uma mulher em condomínio da Ponta Negra, em Manaus, deve ser repudiada. É um caso de polícia e como tal deve ser tratado. Mas politizar a ocorrência porque um dos agressores é policial e mestre em jiu-jitsu, com destaque internacional, não passa de oportunismo.

O anúncio feito pela Câmara de Vereadores de que o ato legislativo que conferiu a medalha Alfredo Barbosa Filho, em 2021 em razão da carreira vitoriosa do atleta Raimundo Nonato Machado, será revogado, é um despropósito sem tamanho, que depõe contra a própria casa legislativa e os critérios utilizados para a concessão da medalha.

Como ser vê no video abaixo, Raimundo foi agraciado pelo desempenho no esporte e as conquistas obtidas. Embora seu comportamento presente seja reprovável, não tira do atleta os méritos que balizaram o reconhecimento de que, naquele momento, pelo seu desempenho no esporte, merecia a homenagem.

Como disse, a violência contra a mulher é injusticável, mas há pontos ainda a ser ligados - a origem desse ódio, que envolve vizinhos, amigos que transitam no mesmo elevador e que um dia se cumprimentaram. O envolvimento do advogado que sai em defesa da mulher, o síndico que, diante da repercussão do caso, anuncia uma assembleia com o propósito de expulsar os acusados.

Não se está defendendo os agressores, mas tentando entender os limites das versões dadas pelas partes e o valor cada uma…

