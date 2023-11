Manaus, fumaça e poder a qualquer preço

Manaus, ao longo de sua história, foi retratada por políticos pretensiosos como a ‘Paris da Selva’ e se transformou em Nova Dheli. A poluição pela fumaça colocou a cidade entre as mais poluídas do mundo, com a qualidade do ar classificada como de “alto risco”.

O fenômeno, provocado pelas queimadas no interior do Amazonas e Pará, acabou distorcido por pretensos candidatos a prefeito, que voltaram a exibir em rede de tv o hábito indecoroso de mentir para os eleitores, afirmando que a fumaça era produzida na cidade.

A desinformação, quando transmitida por homens públicos com pretensão de governar Manaus, é uma arma duplamente perigosa, pois esconde instintos primitivos só expostos após a eventual, mas no caso improvável, conquista do poder.

É lamentável que partidos políticos usem um espaço democrático aberto na mídia para seus integrantes disseminarem mentiras, na tentativa de provocar reação coletiva contra os que governam, quando seu dever era discutir soluções, propor alternativas, contribuir com a cidade.

O problema é que esse tipo político não gosta de Manaus nem de seu povo. Gosta de si mesmo e do poder.