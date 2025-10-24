Lula diz o que pensa e depois nega diante de forte repercussão
Por Raimundo de Holanda
24/10/2025 18h50 — em
Bastidores da Política
- Dizer que o traficante é “vítima” é obscurecer uma engrenagem que, em sua base, vitima sobretudo as comunidades pobres — cooptadas, reprimidas ou silenciadas pela ausência do Estado.
- É inegável que o consumo sustenta o mercado ilegal, mas é igualmente verdadeiro que o tráfico se organiza em redes de poder, violência e exploração que ultrapassam a mera lógica da oferta e da demanda.
O tropeço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao afirmar que “traficantes são vítimas dos usuários” reacendeu um debate sensível sobre a política de drogas e os limites da retórica presidencial. A frase, dita em entrevista na Indonésia, foi mal recebida, gerou críticas imediatas e levou o próprio Lula a se retratar horas depois, reconhecendo que havia “feito uma frase mal colocada”.
A correção foi necessária, mas o episódio mostra o quanto as palavras de um chefe de Estado têm o poder de deslocar o centro do debate público — mesmo quando a intenção é oposta.
Ao admitir o erro, Lula acertou o gesto, mas o episódio serve de alerta. Em temas de alta carga simbólica — como crime, drogas e desigualdade —, a imprecisão verbal pode custar mais do que um mal-entendido.
Mais do que corrigir a frase, é preciso corrigir o tom: num país ainda dividido entre repressão e omissão, o presidente deve ser o primeiro a falar com clareza. Isso não faltaria, como não falta, ao presidente. Todos sabemos, e já constatamos, por mais de uma vez!
ASSUNTOS: Lula, Tráfico, VÍTIMAS
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.