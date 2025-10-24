Lula diz o que pensa e depois nega diante de forte repercussão





O tropeço do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao afirmar que “traficantes são vítimas dos usuários” reacendeu um debate sensível sobre a política de drogas e os limites da retórica presidencial. A frase, dita em entrevista na Indonésia, foi mal recebida, gerou críticas imediatas e levou o próprio Lula a se retratar horas depois, reconhecendo que havia “feito uma frase mal colocada”.

A correção foi necessária, mas o episódio mostra o quanto as palavras de um chefe de Estado têm o poder de deslocar o centro do debate público — mesmo quando a intenção é oposta.

Ao admitir o erro, Lula acertou o gesto, mas o episódio serve de alerta. Em temas de alta carga simbólica — como crime, drogas e desigualdade —, a imprecisão verbal pode custar mais do que um mal-entendido.

Mais do que corrigir a frase, é preciso corrigir o tom: num país ainda dividido entre repressão e omissão, o presidente deve ser o primeiro a falar com clareza. Isso não faltaria, como não falta, ao presidente. Todos sabemos, e já constatamos, por mais de uma vez!