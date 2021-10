Joabson, Jordana e Lucas: a tragédia de uma paixão permutada

Os Portal do Holanda divulgou neste final de semana os prints das conversas mantidas entre Jordana Freire e o amante Lucas Guimarães. Uma história de traição, sexo, dinheiro e crime. A questão é como isso terminou: vidas destruídas por uma relação ardente e perigosa. Rastros de uma relação 'proibida' que se espalhavam em trocas de mensagens medrosas, que substituam juras de um amor que nunca existiu. As paixões são assim, cegas e imprudentes .

Jordana diz para o amante arrependido: "meus olhos amanheceram inchados de porradas na cabeça". Diante do receio de uma vingança por parte do marido traído, Lucas pergunta : “ele me conhece? Sabe quem sou eu?”. "Tô com medo, andando armado. Coloquei segurança no café. Em dado momento a desculpa para o dinheiro que recebia da mulher: “Tudo feito em permuta”.

Afinal, a paixão é uma troca, e, neste caso entre Jordana e Lucas havia dinheiro…

Dinheiro que saia da conta do supermercado de Jordana e do marido dela, Joabson, para o bolso de Lucas. Isso não poderia acabar bem, como não acabou.

A vingança era previsível, mas não teria acontecido sem o silêncio e a conivência de Jordana, que tem a seu favor apenas o fato de ser uma mulher ameaçada, espancada, torturada. Refém de um erro que teve forçosamente que admitir, mas que entregou para suplício aquele pelo qual sentia uma atração fatal.

Nada que não possa acontecer com cada um de nós - escravos do dinheiro e do sexo. Nada que nos torne nem melhores nem piores que Jordana ou Lucas. Mas precisamos ser melhores que Joabson…

Afinal, essa história se repete todos os dias. Mudam apenas os personagens…