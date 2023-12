A “inteligência” em xeque

Embora seja prudente avaliar o conflito de interesses que representava a permanência de Lanalbert Nunes Obando em uma diretoria da Secretaria de Inteligência do governo do Amazonas, por ser irmão do narcotraficante Sérgio Roberto Obando, sua demissão não se restringiu a um ato discricionário do governador Wilson Lima, mas a uma indevida vinculação com a vida de um familiar, como se carregasse o DNA criminoso do parente de 1o grau.

Pior foi a nota do governo do Amazonas, afirmando que não sabia dos fatos narrados por um site de notícias e que investigaria o caso.

Ora, causa espécie a justificativa. Se a máquina de inteligência do governo é incapaz de levantar a vida privada, vínculos de amizade, o passado profissional, a ficha corrida de um servidor que ocuparia cargo de confiança, então essa inteligência ou não existe ou está se decompondo pelo grau de escândalos que tem marcado a pasta nos últimos anos - dois secretários foram afastados por envolvimento com contrabando de ouro e outros crimes.

A justificativa do governo, para empregar um termo popular do “eu nao sabia”, atenta contra a própria essência da inteligência do Estado.

O que deu dimensão ao ocorrido não foi a nomeação de Lanalbert, mas a nota do governo, que nada sabia…

Pelo fato de ser parente de traficante, Lanalbert não é o responsável pelos erros dele. Se estava nomeado é, em tese, porque tinha ficha exemplar. Isso se presume pela próprio ato de nomeação.

E é vítima. Primeiro, da falta de “inteligência” do governo. Segundo, do cancelamento que a mídia promove.

