Henrique é pré-candidato ao governo e revela trama que levou à sua cassação em 2017

O ex-vice governador do Amazonas, Henrique Oliveira, revelou à coluna que é pré - candidato ao governo do Amazonas pelo Partido Republicano da Ordem Social (PROS). É o quarto nome a manifestar disposição de disputar o governo, mas motivado pelo desejo de recontar a história de sua cassação em maio de 2017, juntamente com o ex-governador José Melo.

“Houve uma injustiça histórica em torno de minha cassação e do Melo, e que precisa ser reparada. “Posso não ganhar, mas essa história será reescrita durante a campanha", disse Henrique.

"Os que tramaram no submundo da politica, forjando mentiras que o próprio Tribunal Superior Eleitoral admitiu depois de nossa cassação, terão os nomes revelados e cabe aos eleitores fazer um julgamento. Espero que consigamos convencê-los de que essas pessoas precisam ser expurgadas da vida pública, por mentirem, fraudarem, criarem fatos alternativos, situações inverídicas, atrapalhando a vida pessoal de quem governava e a vida coletiva de toda uma população bombardeada com informações falsas sobre compra de votos".

Mas o Henrique Oliveira, pré-candidato, não é o Henrique Oliveira que assumiu recentemente e direção do PROS. O Henrique que está presidindo o PROS é um cientista social, que chegou em Manaus para organizar o partido e definir os candidatos ao governo, a deputado estadual e federal.

Henrique (o de Manaus) diz que o PROS, ao contrário do que vem sendo divulgado, não se afastou do governador Wilson Lima. No vídeo acima, revela a estratégia do partido no Amazonas para as eleições deste ano. Vale conferir.