A fumaça tóxica espalhada pela política

É curioso o comportamento de alguns políticos diante de uma catástrofe ou de algum fenômeno, mesmo provocado pelo homem, que ameace a vida e a saúde das pessoas. Se as queimadas tiveram consequência - e ainda não foram totalmente debeladas - a fumaça teve duplo significado: afetou a saúde de milhões de amazonenses e se expandiu de forma ainda mais tóxica no discurso de parlamentares com problemas de socialização, mas com uma incrível capacidade de manipular a opinião pública em proveito próprio.

Não são misantropos, mas cultivam uma profunda indiferença com o bem das pessoas.

Antes de pensar nos outros, buscando meios de solucionar o problema, põem-se a apontar culpados - geralmente adversários no campo das disputas eleitorais, como se Manaus e o Amazonas não vivessem um problema que diz respeito a todos - ao Congresso Nacional, que não conseguiu até hoje aprovar uma politica ambiental que conciliasse preservação e desenvolvimento na região; ao governo federal, que tem sido excessivamente cauteloso, emparedado por interesses de Ongs que se instalaram no Ministério do Meio Ambiente, impondo uma contenção exagerada da exploração das riquezas da Amazônia, contemplando interesses de europeus e norte-americanos com intenções sabidamente colonizadoras.

Alguém sugeriu levar para a Times Square as imagens da fumaça sobre os rios e do prefeito de Manaus na academia. Não há qualquer relação entre as queimadas e uma atividade lúdica do prefeito fora do horário de expediente, além de ser uma sugestão ridícula, que apenas revela o grau de atraso de alguns políticos e a falta de sensibilidade no enfrentamento de um problema que deve ser, sim, atacado a partir de Brasília.

Mais coerente foi a Defensoria Pública, que viu no episódio a falta de políticas voltadas para prevenir esse tipo de ocorrência durante o verão Amazônico, com repercussão inclusive internacional, no site canadenses Ground News, que publicou matéria postada em O Globo.

Em tempo: não houve foco de incêndio em Manaus, mas nos municípios da região metropolitana fora dela