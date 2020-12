Eleitor de Manaus é sensível.Quem soube capitalizar esse sentimento, venceu

As redes sociais tiveram pouco ou nenhum impacto no resultado das eleições deste ano em Manaus. Giram em torno de um mundo ainda pequeno em uma cidade onde o acesso a internet é limitado. Valeu o velho corpo-a-corpo e o jogo de cena. Venceu o melhor ator, o melhor protagonista de uma tragédia anunciada. A TV, mais uma vez, estimulou uma virada. não pela audiência cada vez menor, mas pelo que vazou das cenas de bastidores durante os debates.

Em dado momento, a eleição pendeu para um lado, até aquele episódio do drama pessoal e familiar capitalizado magistralmente por um dos candidatos. O eleitor, sensível, adotou um filho órfão. Depois, chorou com ele e atirou flores. A eleição estava decidida.

SEM LIÇOES PARA 2022

Não restou nenhum aprendizado para 2022. Manaus está literalmente dividida e o interior, mesmo com número menor de eleitores, pode ser decisivo na eleição do próximo governador. Vota mais, tem mais apetite e vai as urnas com o número do candidato anotado, enquanto em Manaus a abstenção apenas cresce a cada eleição.

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Não é um quadro de ficção a ideia de uma eleição suplementar no Amazonas ano que vem. Isso vai depender da forma como a subprocuradora Lindora Araújo vem puxando a corda sobre o pescoço do governador Wilson Lima, no caso do inquérito dos respiradores superfaturados. E se há relação do vice-governador Carlos Almeida com os desvios apurados no setor de saúde. Se os dois cairem, seja por decisão do STJ ( Superior Tribunal de Justiça), seja via processo de impedimento pela Assembleia Legislativa, haverá eleição para o cargo. Tem gente apostando nesse cenário…