As diligências da PGR e o mundinho de pecado no qual o AM foi transformado

A subprocuradora Lindora Araújo tem repetido, em pareceres nos quais solicita ao Superior Tribunal de Justiça autorização para novas diligências no inquérito que apura a compra superfaturada de respiradores, que o governador Wilson Lima comandou a organização criminosa que fraudou o sistema de saúde em momento critico da pandemia de coronavirus. A subprocuradora deixa claro que Wilson é o chefe da ORCRIM, mas não o denúncia. É possível que a denúncia nunca seja feita, que as diligências se repitam a cada duas semanas, com o estardalhaço da mídia. Afinal, nada mais interessante do que a Polícia Federal fazendo buscas e apreensões, agitando o mundinho de pecado no qual o Amazonas foi transformado.