Deputados criam arma para governos nos Estados meterem a mão no seu bolso

Originalmente concebido como forma de forçar empresas e indústrias a reduzirem a emissão de gases poluentes, com um sistema de compensação no qual “comprariam crédito de carbono” - que não passa de uma licença para continuar poluindo - o Projeto de Lei aprovado pela Câmara dos Deputados incluiu um artigo que penaliza os proprietários de carros, que terão que pagar pela emissão de carbono nas ruas do País.

Pela proposta, os DETRANs nos Estados vão definir o modelo de taxação de cada veículo. Isso ocorre no momento em que o Congresso Nacional aprovou uma reforma tributária vendendo uma farsa: a de que os brasileiros pagarão menos impostos.

O curioso é que o PL que regulamenta o mercado de carbono não previa penalizar os brasileiros proprietários de veículos. A inclusão do que vem sendo chamado de”jabuti” - um tema sem relação com o texto original - foi iniciativa de parlamentares, com largo apoio dos governos estaduais, ansiosos para meter a mão no bolso do contribuinte.

O projeto terá que passar pelo Senado, do qual se espera um comportamento alinhado com os interesses dos eleitores e, portanto, da sociedade.

O “jabuti” é uma crueldade com os brasileiros e merece a repulsa de todos aqueles que votam e que podem cobrar desses parlamentares uma forte oposição à medida no Senado.

A decisão da Câmara é vesga. Não é o proprietário de carro que deve pagar pela emissão de poluentes, mas a indústria automobilística, que fabrica os carros; a indústria petrolífera ,que vende combustível poluentes, muito vezes adulterado.

Jogar isso na conta do cidadão brasileiro é uma desfaçatez sem limites. Partindo da Câmara dos Deputados, que em tese defende os direitos dos eleitores, uma falta de vergonha, um golpe contra quem elegeu cada um dos mais der 500 parlamentos.

Falta de vergonha na cara os deputados, ao que parece, nunca tiveram. Mas devem ser cobrados nas próximas eleições.

O cartão vermelho é a arma que o cidadão brasileiro tem para mostrar-lhes na hora de decidi que o Brasil precisa de um novo Congresso, com gente com a missão de defender os interesses dos brasileiros, não dos governos de plantão. ,