A Covid 19 circulando e a gente nem liga mais…

Os casos de Covid 19 cresceram no Amazonas. Foram 243 nas últimas 24 horas, com duas mortes. E as pessoas continuam indiferentes a uma nova onda que pode ter um pico em algum momento. Ninguém quer ver, nem deseja olhar para trás, porque seria despertar o luto que ficou, as lágrimas derramadas, a reclusão forçada do ano passado. É natural o descuido: Natal chegando, a vida vibrando lá fora, os shoppings cheios e um mundo de esperança que ninguém que ver contido agora.

Mas a vida pode ser festejada com cuidados, especialmente porque sabemos que ela é frágil, e porque choramos todas as lágrimas ao perdemos gente que amávamos.

Vamos deixar acontecer de novo? Claro que temos uma responsabilidade com nossos filhos, nossos amigos, com as pessoas que passam por nós, comem ou bebem ao nosso lado todos os dias.

Então, o que fazer? Não vamos esperar que o governo estabeleça novamente a obrigatoriedade do uso de máscaras. Vamos usá-las agora, para preservar os que amamos e impedir que esse vírus atrapalhe nossas vidas. Só assim o Natal será de luzes e o novo ano que se aproxima (de alegrias). Você merece, nós merecemos.