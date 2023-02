Carnaval, suor, cerveja, sexo e Covid

Pelo menos quatro amigos estão com Covid. Receberam as quatro doses de vacina há pelo menos 5 meses, mas o vírus voltou. Fiquei surpreso com os números da Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas: de anteontem para hoje, 23, o número de casos praticamente dobrou: passou de 236 registrado no dia anterior para 405. Em 15 dias o total de infectados somou 3.525, com duas mortes. O que significa que caminhamos para uma situação de alto risco, na medida em que os leitos disponíveis na rede de saúde forem ocupados.

Por enquanto, as autoridades não fazem alarde, mas estão preocupadas. As novas variantes estão vencendo a resistência dos imunizantes disponíveis, o que não significa que a vacina não ajude. Ainda é a última resistência à mortalidade do vírus.

Mas se a vacina ajuda, as pessoas não ajudam. O Carnaval, as aglomerações fizeram o vírus circular.

Nas duas últimas noites houve de tudo - uma alegria contagiante, corpos se tocaram mais, respiraram mais, se entregaram mais. Beijar na boca - ah, como é bom! E o sexo atrás do carro alegórico…

A vida é bela e tem seus momentos. Abrir mão deles é um pecado. Mas e o depois? É difícil pensar no depois quando a vida oferece prazer, diversão e sexo. E carnaval é isso. Mas a vida é mais e a capacidade de respirar é sua essência. O vírus tira essa capacidade e torna a vida tudo a quilo que não desejamos que ela se transforme.