Braga nao tem quadril para dança, Wilson esnoba e Amazonino no Funk

O lançamento das campanhas dos candidatos ao governo do Amazonas nas redes sociais trouxe surpresas. O senador Eduardo Braga (MDB) entrou sem muito jeito no ritmo da pisadinha no Tik Tok. Encenou um passo, mas os quadris conspiraram contra ele. Foi melhor na Zumba.

O que Eduardo mostrou foi a falta de ritmo, mas acerto na aposta: os jovens, que compõem uma fatia significativa do eleitorado. São cerca de 500 mil entre 17 e 20 anos somente em Manaus, onde o senador continua sem avanços significativos. Criar empatia com o eleitorado jovem é uma estratégia que pode minar a resistência ao seu nome.

Braga vem de duas tentativas frustradas de voltar ao governo ( 2014 perdeu para José Melo e em 2017, na eleição complementar, no impedimento de Melo, perdeu para Amazonino Mendes. Sua reeleição para o Senado em 2018 foi uma disputa voto a voto com o então candidato Luiz Castro. Perdeu em Manaus mas os votos do interior lhe conferiram uma vitória apertada.

Romper a resistência do eleitorado da capital é um desafio possível, em um ano no qual Braga se alia a Lula, dá palanque ao presidenciável com prováveis dividendos eleitorais. Mas isso é um fato futuro e de resultados imprevisíveis para a carreira politica do senador. Para Braga, essa eleição só tem um sentido: é vencer ou vencer…

Voltando aos candidatos que estão entrando dançando, parece não ter competidor para Wilson Lima, dono dos salões. Se for para chamar a atenção dos eleitores, usa sapatilhas e ensaia uma coreografia nas pontas dos pés, como um bailarino…

Mas o eleitor ainda terá uma grande surpresa. Amazonino dançando funk e forró. Quem viver verá.