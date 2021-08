Bonatinho, a eminência parda do governo do Amazonas

O protagonismo assumido por Luís Mário Braga Bonates, o secretário extraordinário do governador Wilson Lima, com todas as decisões governamentais passando por ele, chamou a atenção dos órgãos de controle e o colocou no centro das crises, intrigas, trapaças e segredos do governo do Amazonas.

O afastamento do pai, coronel Bonates, secretário de Segurança, primeiro demitido "a bem do serviço público" pelo vice-governador Carlos Almeida, expôs o papel de Luiz Mário, ao interferir na demissão e convencer o governador Wilson Lima a simplesmente ignorar a medida, por não ter sido publicada no Diário Oficial.

Contratado como secretário extraordinário para “coordenar estudos voltados à modernização dos sistemas de informação utilizados pela Administração Pública Estadual” e “promover a integração dos sistemas com o objetivo de centralizar as informações e dar maior transparência aos gastos públicos” , Bonatinho, como é tratado pelo governador, acabou acumulando um poder mais que extraordinário, reforçado pela amizade com Wilson Lima.

Contribuiu para a exposição do poder de Bonatinho dois fatos recentes: Primeiro, o de ter partido dele a iniciativa de indicar para a Secretaria de Inteligência do governo do Amazonas o delegado Samir Freire, preso em 9 de julho durante a Operação Ouro Urbano, deflagrada pelo Ministério Público do Amazonas/Gaeco em Manaus. Samir é acusado, juntamente com um coronel da PM e outros policiais, de achacar garimpeiros e roubar ouro. A investigação avança sobre outros membros graduados do governo do Amazonas.

Segundo, a demissão do pai, ocorrida na ausência do governador Wilson Lima. Como substituto eventual, o vice governador Carlos Almeida assumiu o governo e demitiu o secretário. O ato foi anulado pelo governador que, sob pressão, alegando uma reforma administrativa, o exonerou novamente uma semana depois.

Agora o governador tenta uma rearrumação, com Bonatinho se recolhendo a função para a qual foi nomeado, mas sem poderes para executá-las.