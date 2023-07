Barroso estava certo.Seu erro foi ceder a pressões e recuar

O ministro Luiz Roberto Barroso não errou quando disse em encontro da União Nacional dos Estudantes: “nós derrotamos o bolsonarismo”. O Supremo Tribunal Federal apressou-se em divulgar nota na qual diz que o ministro não se referia a nenhuma instituição ( leia-se Corte). O que o ministro não disse foi: “nós derrotamos Bolsonaro”, o que teria outras implicações. Mas bolsonarismo é derivado da liderança de Bolsonaro, contra o qual o Supremo teve evidente papel no seu enfraquecimento. Barroso só errou ao pedir desculpas e a explicar o inexplicável: que não disse exatamente o que disse.

A reação ao movimento de 8 de janeiro, com a instauração do inquérito dos atos antidemocráticos, com mais de 2 mil prisões, ocorreu por decisão do ministro Alexandre de Moraes, que assumiu poderes excepcionais, de Executivo, em momento de vácuo político: mandou prender, mobilizou as forças de segurança e o próprio ministro da Justiça se reportou a ele.

Foi uma excepcionalidade, fora da curva, que inibiu a extrema direita e permitiu a recomposição da autoridade perdida. Ali ocorreu a derrota do bolsonarismo.

Ou há alguma dúvida que Morais foi figura decisiva na desmobilização do aparato bolsonarista? Que Morais encarnava o papel de Ministro da Suprema Corte?

““A Democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil politica de apaziguamento(…)Os agentes públicos (atuais e anteriores) que continuarem a ser portar dolosamente dessa maneira, pactuando covardemente com a quebra da Democracia e a instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados”. Morais falou naquele momento delicado para o País com a autoridade de um chefe de Estado. E sua fala inibiu a direita e as decisões posteriores, com prisões que apequenaram o bolsonarismo.

Barroso está certo. Não tinha que pedir desculpas. Nem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, reagir da forma que reagiu, pedindo explicações ao ministro…Ou ele não foi um dos primeiros a elogiar o papel de Morais e do Supremo em reação ao malfadado golpe de estado dos bolsonariastas?