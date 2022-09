A angústia da mãe do piloto desaparecido no AM e o inexplicável sigilo sobre o caso

O dramático apelo da mãe do piloto Bruno Pimentel, desaparecido durante um voo entre Barcelos e Manaus em 3 de setembro, resultou em uma nota da autoridade policial que desconsidera que a publicidade para casos como este não é apenas um princípio, mas uma regra elementar. Desaparecidos são encontrados quando as buscas são compartilhadas com a população. Mas a delegada Catarina Torres se limitou a emitir uma nota afirmando que “trabalhos investigativos são sigilosos”.

Desde quando a delegada adota o sigilo na busca de desaparecidos? Se essa é uma norma, ela desvirtua o trabalho que a polícia diz realizar, quando não coloca em dúvida se esse trabalho de fato está sendo feito.

Dona Tônia Pimentel, mãe do piloto, convocou a imprensa para compartilhar sua angústia diante da falta de informações sobre o paradeiro do filho. E com razão. Por que o sigilo?

É hora de o Ministério Público agir, exercendo o controle externo administrativo sobre o andamento dessas investigações. Afinal, essa é uma de suas funções, inclusive intervindo para o exercício do bom direito, com a publicidade ocupando o espaço da restrição dita necessária pela autoridade encarregada dessas buscas.

Veja também:

Família pede ajuda para encontrar piloto desaparecido durante voo no Amazonas